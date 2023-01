Exalcaldesa de Santa María explica razones de su renuncia: "ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi persona"

"El fin que buscaban ya lo consiguieron, ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi persona", dijo la ahora expresidenta municipal de Santa María del Río, Edna Yuridia del Carmen Medina Flores, quien ayer presentó su renuncia como alcaldesa sustituta con carácter irrevocable.

Además, presentó solicitud de licencia definitiva para ausentarse de su cargo de regidora de mayoría. Medina Flores habría resultado electa en el cargo de presidente municipal sustituta, luego de la muerte del presidente municipal constitucional Emmanuel Govea Díaz, el 31 de diciembre de 2022.

Ayer mismo, a las 22:35 horas, mediante su cuenta de Facebook y tras formalizar su renuncia, la ahora exalcaldesa explicó que "un compromiso que yo tuve cuando tomé el cargo de alcaldesa fue por la niñez y por sus necesidades porque soy madre y por mis hijos siempre saldré a dar la cara y su amor incondicional vale más que cualquier cosa en este mundo, ningún puesto ni el salario más alto estarán por encima de ellos".

Dijo que por esa razón pide a los que están lanzando una campaña de desprestigio tanto en contra suya como de sus hijos y su esposo, "un alto a sus ataques y a las difamaciones, creo que el fin que buscaban ya lo consiguieron, ya no quiero más amenazas de muerte hacia mi familia y mi persona, Dios sabe que yo siempre busqué lo mejor para nuestro municipio, mi único delito y lo único que hice mal fue alzar la voz ver por la seguridad de mi pueblo, decir que a mí por ninguna cantidad de dinero me iban a comprar".

Consideró que cuando la vida propia y la de la familia están en riesgo, cualquiera tomaría la misma decisión, "no les pido que me crean ni que me defiendan pero ustedes saben qué obra está siguiendo su rumbo, ustedes saben que esa obra está llena de corrupción, perdónenme porque esto ya se me salió de las manos, quiero que sepan que mi familia es lo más sagrado y no espero que lo entiendan pero pues así yo lo veo".

Confió en que los habitantes de Santa María del Río "no dejen que se lleve a cabo esa obra en el centro que pondrá en peligro la vida de los niños que asisten al colegio Miguel Ángel, los alumnos de la primaria Pascual María Herández y de la primaria Fco. González Bocanegra y los jóvenes de la secundaria y bachillerato José María Vilaseca".

La expresidenta municipal detalló que decidió publicar el comunicado en sus redes sociales "para que la gente sepa un poco de la verdad que muchos están distorsionando, mi página oficial la puse en pausa y eliminé su contenido, cualquier cosa que necesiten siempre estaré para apoyar a Santa María del Río y sus causas y sí me voy a sentir triste que a causa de esa obra la vida de nuestros hijos este en peligro solo para satisfacer las ambiciones de unos cuantos, espero y paren las amenazas hacia mi persona, si no me veré en la necesidad de mañana hacer un en vivo a través de esta página porque esto no puede continuar así.

Por la memoria de nuestro señor Presidente Emmanuel Govea y porque el en inumerables ocasiones se negó a dar el permiso para que está gasera y gasolinera que se quiere instalar entre las calles Ignacio Zaragoza y Primo Feliciano Velázquez y aunque lo quisieron comprar para que les diera el permiso pero el se negó rotundamente, así que gente de Santa María del Río si nuestro presidente Emmanuel Govea que en paz descanse el mismo que hizo historia al ser el presidente más votado se negó a dar el permiso de que se construyera la gasolinera y la gasera así mismo yo como alcaldesa de nuestro municipio Santa María del Río también me negare a la construcción de dicha obra que pone en peligro la vida de todos los habitantes de nuestro municipio así como también el ecocidio que esto generará ya que será causa de una contaminación enorme que perjudicará a nuestros niños.

Hace unos días en esa misma cuenta de Facebook, Medina había denunciado presiones para la construcción de una gasera y gasolinera entre las calles Ignacio Zaragoza y Primo Feliciano Velázquez e incluso mencionó supuestos intentos de sobornos al alcalde fallecido Emmanuel Govea, quien la antecedió en el cargo.

Medina expresó su rechazo a tal obra, por el riesgo de explosión que implicaría y por la carencia de un cuerpo de bomberos.