Exhiben en tendedero a maestros acosadores

Estudiantes universitarias instalaron un tendedero feminista para denunciar casos de acoso sexual de profesores, exponer los nombres de presuntos acosadores y exigieron a las autoridades acciones concretas en contra de los acosadores.

Por la noche, la UASLP emitió un comunicado en el que el Defensor de los Derechos Universitarios, Jorge Andrés Delgado Delgadillo, informó que tres docentes universitarios han sido cesados por conductas de acoso y hostigamiento sexual en la casa de estudios.

Como parte de las acciones previa a la movilización del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, alumnas de diferentes facultades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) se manifestaron en la Plaza de Fundadores con un tendedero feminista en el que expusieron decenas de textos y narrativas, de cómo presuntamente los mentores y en algunos casos, profesoras, se dirigen de forma inadecuada con las alumnas durante las clases.

Uno de las acusaciones, refirió que un catedrático de la Facultad del Hábitat, acosó durante todo un semestre a una estudiante, solicitándole que "le pasara" fotografías sin blusa a cambio de modificar su calificación. Aunado a ello, denunció que en una ocasión la nalgueó.

"Se abrió una carta de investigación por hostigamiento a su nombre hace más de tres meses, y no se le ha dado el seguimiento adecuado por parte de la Universidad", reclamó la víctima.

Otro de los reclamos, detalló que un profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación se comunicó con una joven antes de que ingresara a la institución, preguntándole que, si era modelo, pues requería tomarle unas imágenes; después le dijo que tenía que posar desnuda.

Al tomar la palabra, las mujeres acusaron al rector, Manuel Fermín Villar Rubio, de haber sido omiso frente a la violencia de género contra las estudiantes en las aulas, así como "cómplice" de las acciones violentas de alumnos y docentes.

"Nosotros tenemos memoria y pedimos reparación para aquellas alumnas que fueron agredidas bajo la administración del rector Manuel Fermín Villar Rubio. Pedimos notificaciones al protocolo de género, pedimos respuestas a las investigaciones vigentes de acoso y hostigamiento", señalaron.

En el comunicado de la UASLP, el defensor de los Derechos Universitarios, Jorge Andrés Delgado Delgadillo, informó que tres docentes universitarios han sido cesados por conductas de acoso y hostigamiento sexual en la casa de estudios, por denuncias presentadas en el último año, en atención a la instrucción girada por el rector, Manuel Fermín Villar Rubio.

El funcionario sostuvo que el rector ha solicitado "principalmente a esta Defensoría, la atención inmediata a los casos que puedan surgir y sobre todo, que quede claro que la institución no tolera, no encubre y no protege a los responsables".

Delgado Delgadillo externó que en una reunión que sostuvo con Villar Rubio para informar sobre los avances y resultados en materia de atención a denuncias de conductas de acoso y hostigamiento sexual, éste le dio indicaciones para trabajar en la aplicación irrestricta de las sanciones y, sobre todo, para no pasar por alto ninguna acción que pueda violentar a universitarias.

"Estaremos dando especial énfasis en la procuración de justicia de la mano de la Oficina del Abogado General de la Universidad, para las universitarias que se puedan ver afectadas", dijo.