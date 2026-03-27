Exhortan a municipios a reforzar brigadas contra incendios

La Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a fortalecer y capacitar a sus brigadas de combate a incendios, informó el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno.

El legislador señaló que la medida responde al incremento de siniestros en la entidad, donde se han registrado alrededor de 37 incendios forestales, con afectaciones superiores a 18 mil hectáreas, principalmente en la zona del Altiplano.

Indicó que, conforme a la ley, los municipios son responsables de contar con sistemas de protección civil y brindar atención inmediata ante emergencias, por lo que urgió a reforzar capacidades ante la actual temporada de incendios.

Badillo Moreno advirtió que en varias demarcaciones no hay personal suficiente ni capacitado en protección civil, lo que complica la respuesta ante estos eventos.

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Añadió que, aunque existe coordinación con instancias estatales y federales, es necesario que los ayuntamientos asuman su responsabilidad y fortalezcan sus áreas, especialmente ante el riesgo creciente de incendios.