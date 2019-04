Exhortarán a JMCL a que nombre consejero jurídico

El diputado panista Rubén Guajardo Barrera promueve un punto de acuerdo para que el Congreso exhorte al titular del Ejecutivo, Juan Manuel Carreras López, a nombrar un titular de la Consejería Jurídica. La solicitud está publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Desde la salida del hoy secretario de Finanzas Daniel Pedroza Gaitán, no hay consejero jurídico del Gobierno del Estado. Ramiro Robledo López, ex secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado, fue nombrado "consejero jurídico adjunto" para cubrir las tareas, sin embargo, el promovente asegura que legalmente no tiene las facultades de un consejero titular, en particular las que se refieren a emitir opiniones técnicas sobre iniciativas de leyes de competencia del Ejecutivo.

Señala que las disposiciones previstas "en el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado se advierte la facultad del titular de la Consejería Jurídica del estado de emitir opiniones de iniciativa de ley derivado de su acompañamiento a las áreas jurídicas de los ayuntamientos y dependencias de la administración pública estatal".