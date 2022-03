Exige empresaria considerar a mujeres para Consejo Consultivo Potosí

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 7 (EL UNIVERSAL).- A un día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, la empresaria potosina Alejandrina Cedillo Campos, integrante del Consejo Consultivo del Centro Histórico y de la organización comercial, hizo un enérgico llamado a que el gobierno del estado haga una reestructuración para la conformación del Consejo Consultivo Potosí, el cual determinará las estrategias para el desarrollo económico de la entidad.

La líder empresarial recriminó que la administración estatal no informó bajo qué concepto o qué criterios se tomaron en cuenta para la integración del consejo.

"Exigimos nuestro lugar en el consejo Potosí, ahí se consideraron a empresarios para tener un diálogo directo y qué pasa con las mujeres, por qué no fuimos convocadas", mencionó.

Ante la proximidad del 8 de marzo sentenció que será inaceptable que desde la administración estatal se emita un discurso donde se asegura la inclusión y acciones para acabar con la brecha de género, sobre todo después de la falta de voluntad para tener consejos consultivos en donde se considere también la trayectoria de las mujeres.

"Que no digan sólo discursos que no vamos a tolerar y menos en esto, los empresarios sabemos que tienen trayectorias, pero también hay muchas mujeres con gran capacidad para representar al sector y también para demostrar la habilidad y estrategia para el desarrollo de todo el estado", finalizó.

Cabe destacar que anteriormente la presidenta de Amexme, Fabiola Mejorada Hernández, también se pronunció por la integración de este consejo y describió como "doloroso" que desde el gobierno del estado exista y se perpetre la brecha de género.