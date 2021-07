Exige IPAC aclarar la reforma laboral

Uno de los problemas que tiene la reforma del outsourcing es que no es clara, dijo Max Alejandro Ramos Regil, presidente de Industriales Potosinos AC (IPAC).

Añadió que hay que generar los mecanismos para su aplicación. "Es increíble que, ni los mismos abogados que se dedican a eso, tengan una certeza de cómo se puede aplicar, entonces imaginemos que todos los demás que no tenemos o somos expertos ¡cómo nos va a ir!", expuso el empresario.

También dijo que cree que faltan los mecanismos de la aplicación. "Está la ley, pero ahora hay que generar esos mecanismos para aplicarla porque ahí es donde está el punto importante, para que estos mecanismos le lleguen a todos los representantes sindicales y de recursos humanos de la Zona Industrial, así como a los proveedores de estos servicios para que sepan realmente cómo hacerlo".

Añadió que hay maneras correctas de cómo hacer esta parte del outsourcing y como lo mencionaba alguna vez la Secretaría del Trabajo, de que era un abuso, tiene razón, porque había empresas que se dedicaban únicamente a abuso de esta figura por las lagunas legales.

"Ya no habrá lagunas, pero no podemos generalizar y decir que todas las empresas lo hacían mal o que lo ocupaban mal, por lo que ahí es donde tenemos que quedar muy claros. Va a seguir utilizándose en todo el mundo, pero hay que hacerlo de manera correcta, eso es lo importante y no satanizarlos, porque no va por ahí", declaró.