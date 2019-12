Exige PAN a los aspirantes a la gubernatura respetar a la institución y su militancia

En el Partido Acción Nacional aún no están definidos los procesos de elección, por lo cual, aquellos que tengan interés en participar en cualquiera de las elecciones internas que se tendrán en el 2020-2021 deberán de comprometerse por escrito a sujetarse y respetar los procedimientos internos del partido, advirtió el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Juan Francisco Aguilar Hernández.

Dijo que nadie le va a indicar al partido cómo llevar a cabo sus procesos de elección interna, "el tema está en manos del Consejo Político Nacional, no de personas con intereses ajenos al instituto político".

El dirigente estatal del blanquiazul hizo además un llamado a las y los panistas que tienen aspiraciones a contender por el PAN en la próxima elección a ser respetuosos de su militancia y de sus estatutos, a fin de que los procesos se lleven en completa cordialidad y tomando en cuenta a todo el panismo.

"La militancia no puede ser importante sólo cuando les conviene, sino siempre,son quienes llevan a cabo las tareas partidistas y quienes siempre están en contacto con la ciudadanía, merecen todo nuestro respeto y reconocimiento a su labor, la que por cierto, no sólo hacen en momentos de elección, si no todos los días",enfatizó.

Dijo que es respetuoso de las aspiraciones de aquellos que son panistas y buscarán un puesto de elección en la próxima contienda, pero les pide que respeten la Ley electoral, y especialmente a su instituto político, esto con el fin de fortalecer al Partido como institución.

Finalmente, Aguilar Hernández consideró importante privilegiar la unidad del partido, por lo que insistió en que quienes aspiren a representar al PAN, sean respetuosos de sus estatutos, sus reglas de elección, pero sobre todo de su militancia.

Dicha declaración ocurre después de que algunos aspirantes han solicitado al PAN una elección abierta de su candidato a la gubernatura.