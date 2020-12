Exige PAN a Sonia pruebas de sus acusaciones; que Marko Cortés presente los resultados de la encuesta, responde Mendoza

El dirigente estatal del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Juan Francisco Aguilar Hernández, lamentó que la aspirante a la candidatura de Acción Nacional, Sonia Mendoza Díaz se baje de la contienda; en cuanto a sus acusaciones a la dirigencia, solicitó que se entreguen las pruebas a la Comisión que lleva a cabo los procesos internos, "sería lamentable que sólo sean palabras en busca fomentar la división dentro del PAN".

Aguilar Hernández indicó que respeta a la legisladora, con quien siempre se ha dirigido con respeto; "esta dirigencia fue muy clara con los integrantes del CDE, quienes desde el inicio de la contienda firmaron un documento en el que se comprometieron a renunciar de decidir apoyar a alguno de los precandidatos, con el fin de mantener piso parejo en la contienda".

El presidente del Partido hizo un llamado a la tranquilidad.

Dijo que esperará a que las acusaciones que fueron manifestadas en la rueda de prensa, sean documentadas con las pruebas que son necesarias para tomar acciones al respecto y adelantó que no se tolerarán las acciones que vayan contra los estatutos y los lineamientos del proceso interno.

Al respecto, Mendoza narró que "el martes 15 de diciembre, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, les presentó a las cuatro precandidaturas registradas en el proceso interno, así como a las presidencias de los partidos políticos de la coalición Sí por San Luis, "la encuesta donde yo encabezo las preferencias tanto al interior como al exterior del PAN".

Sin embargo, mediante un comunicado agregó que la dirigencia quiere "a costa de amenazas imponer a un desgastado tercer lugar que con ningún coeficiente o indicador tiene posibilidades de ganar nada; y para muestra de lo anterior exijo a Marko Cortés que muestre dicha encuesta".

Con el respaldo de Xavier Nava, aprovechó para hacer un llamado a Marco Gama "para que se venga de lado de la congruencia y no de la simulación, porque estoy segura que el único acuerdo y pacto de unidad debe darse desde las bases de la militancia y no en torno a una persona, que la unidad debe darse desde y para el bien común, y jamás bajo intereses de dirigencias que sólo ven sus más mezquinos intereses personales y con eso, no pueden ver de frente y a los ojos a la militancia".