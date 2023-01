Exige Silvano Aureoles elección primaria para escoger al candidato de "Va por México"

Luego de la reconciliación de la coalición "Va por México", integrada por PAN-PRI-PRD, Silvano Aureoles Conejo, ex gobernador perredista de Michoacán, en su visita a la capital potosina, advirtió que, si no se abre una elección primaria para la presidencial 2024, no aceptará al perfil electo.

En conferencia de prensa, el también integrante del movimiento Por Amor a México, exigió que la determinación no puede definirse por una decisión cupular de los tres partidos, y "mucho menos" una imposición o un método "Anaya", es decir, Ricardo Anaya Cortés del Partido Acción Nacional (PAN).

Además de expresar su intención de encabezar la candidatura de la coalición, dijo que los aspirantes deben "medir fuerzas" y a partir de ahí, posicionar a la persona perteneciente a los partidos o emanada de la ciudadanía.

Aureoles Conejo complementó que los comicios deberán ser abiertos a la población, y no sólo a los militantes, así como organizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). "Este se puede combinar con foros, debates públicos en los estados y debates por tema", añadió.

"Nosotros necesitamos cuidar la coalición y que se gane el Estado de México y Coahuila (...) quiero medirme, entonces vamos a someternos a la medición, porque tampoco está escrito en piedra que tenemos que ir a fuerzas en el 2024, juntos", declaró.

Valoró que sería importante la adhesión del Partido Movimiento Ciudadano (PMC) al bloque opositor, sin embargo, la dirigencia naranja ha dicho que competirá solo.

"Lo digo categóricamente: tiene que haber elecciones primarias, tiene que haber un método democrático para elegir a la o al que encabece el proyecto 2024", concluyó el político perredista.