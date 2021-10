Exigen a FGR descongelar expedientes de Gallardo

Periodistas, activistas, morenistas, senadores y navistas reclamaron al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, "su irresponsable inacción" ante los casos presentados en contra del hoy gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su padre, el exalcalde Ricardo Gallardo Juárez, y le exigieron active las acciones legales que correspondan a esas denuncias penales.

En una carta entregada y sellada de recibido ayer en la Oficina del C. Fiscal General de la República, los firmantes, más de sesenta, pidieron a Gertz "que cumpla con sus funciones mínimamente en los términos de las fracciones II, III y VIII inciso d) del artículo 47, y la fracción II del artículo 40, de la Ley de la Fiscalía General de la República, con relación a expedientes sobre los que su irresponsable inacción ha permitido que el Estado de San Luis Potosí hoy sea gobernado por un posible delincuente, como se desprende de la resolución del amparo directo No. 16/2015 del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito cuando describe el delito que sí cometió pero del cual no se le acusó", el desvío de 200 millones de pesos de las arcas del ayuntamiento de Soledad.

Le solicitaron también que active las acciones que legalmente correspondan sobre el seguimiento a la resolución de ese amparo indirecto No. 16/2015 y "la denuncia por compra simulada de medicamentos por más de 60 millones de pesos por parte del alcalde Ricardo Gallardo Juárez a una proveedora inexistente de nombre Sandra Sánchez Ruiz presentada el 12 de febrero de 2018 ante la Fiscalía General del Estado y remitida por ésta a la Fiscalía General de la República el 12 de febrero de 2019".

Reclamaron se active la indagatoria a "la denuncia por enriquecimiento ilícito en contra de la familia Gallardo Cardona y otros, presentada el 23 de febrero de 2018 ante la Fiscalía General del Estado y remitida por ésta a la Fiscalía General de la República el 10 de diciembre de 2020, según información verbal de Federico Garza Herrera, proporcionada en febrero de 2021, cuando era todavía Fiscal General del Estado".

Pidieron activar también la denuncia presentada el 14 de agosto de 2020 por la Unidad de Inteligencia Financiera, por presuntos desvíos en los que incurrieron Ricardo Gallardo Juárez y José Ricardo Gallardo Cardona por $724´608,296.43 en el periodo de 2012 a 2019.

Y demandaron acciones concretas "a las denuncias presentadas por el Ayuntamiento de San Luis Potosí los días 18 de febrero, 1 de abril, 7 de mayo, 15 de mayo, 23 de mayo y 18 de julio de 2019 por desvíos de recursos de cuando menos $436´374,512.26 por delitos de peculado y defraudación fiscal".

En términos de la Ley de Transparencia, pidieron a Gertz copias simples de todos los documentos que se hayan generado como parte del seguimiento a los cinco casos.

Firman la carta Agustín de la Rosa Charcas,militante de Morena; el senador morenista con licencia Primo Dothé Mata y el senador suplente en ejercicio Elí Cervantes Rojas; el ambientalista Raymundo Limón Olvera; los periodistas Victoriano Martínez Guzmán y Oscar G. Chávez, además de varios integrantes de la familia Nava-Calvillo.