COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Fotogalería

COLEGIO DE LA PROFESIÓN MÉDICA DEL ESTADO DE SLP

Exigen culminar investigación de acoso a alumna

Por Leonel Mora

Octubre 23, 2025 03:00 a.m.
A

La diputada Leticia Vázquez Hernández, quien preside la Comisión Primera de Justicia del Congreso, consideró la detención de Santiago “N” como “un avance importantísimo con el que se manda un mensaje de que, aquí en San Luis Potosí, no habrá impunidad y en cambio, sí existe cero tolerancia para la violencia contra las mujeres”.

Exhortó a la Fiscalía General del Estado a “seguir trabajando de esta manera para culminar la investigación y consideró urgente que las autoridades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí cuenten con protocolos de atención firmados ante la Secretaría de las Mujeres, pues dijo que, de acuerdo con esta dependencia estatal, dichos protocolos no se han firmado.

“Quiero decirles de una manera muy respetuosa, pero también enérgica, que esos protocolos se deben de implementar hacia el interior de la universidad y se deben firmar ante la Secretaría de las Mujeres. Ellos son la única institución educativa que no los ha firmado, y yo creo que ahí se está viendo la falta de resultados”, opinó la legisladora.

Insistió en que es importante que las autoridades universitarias cuenten con protocolos definidos para la actuación inmediata, así como “atender las demandas y quejas que han presentado con anterioridad las y los estudiantes de diversas facultades, en relación a distintos casos de acoso”.

