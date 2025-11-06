Exigen destitución de juez por liberar a presunto violador de bebé

La organización civil Fe y Esperanza para Víctimas de Delito "Christian A.C." exigió la destitución del juez José Pedro Gómez Ávila, por haber dejado en libertad a un hombre que admitió haber violado a una bebé, y por negar la vinculación a proceso de una mujer acusada de atropellar a una persona de la tercera edad en 2021.

Integrantes de la agrupación iniciaron una protesta en la explanada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, donde señalaron que el juez ha mostrado criterios que favorecen a presuntos responsables de delitos graves.

Los representantes explicaron que el primer caso se refiere a Petra N., una mujer de la tercera edad atropellada en mayo de 2021 por un vehículo conducido por Ana Gabriela N.. A más de cuatro años del incidente, el juez negó la vinculación a proceso de la imputada, lo que impide el avance judicial del caso.

En el segundo hecho, el mismo juez dejó técnicamente en libertad a José de Jesús N., quien reconoció haber violado a una bebé. A pesar de tratarse de una conducta que conlleva prisión obligatoria, el juez solo le impuso medidas cautelares menores, que le permiten mantenerse en libertad.

Los manifestantes señalaron que esta decisión viola los principios constitucionales de protección al interés superior de la niñez, establecidos en el artículo cuarto de la Constitución, así como en diversos tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México.