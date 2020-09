Exigen justicia para potosinos asesinados por policías de Nuevo León

El hecho de violencia cometido en contra de guías de turistas que tuvieron que salir de San Luis Potosí para ir a trabajar a Monterrey Nuevo León en el sector de la construcción debe ser castigado, señaló Rosa María Balvanera empresaria del sector turismo quien exigió a las autoridades de Nuevo León no dar carpetazo a este caso.

Esto luego de que se diera a conocer el asesinato de dos pobladores de diferentes comunidades de Aquismón a manos de elementos de la Fuerza Civil de la ciudad de Monterrey cometido el 26 de septiembre del año en curso.

"Quiero pedir a través de los medios de comunicación al Fiscal de Nuevo León que lo que estamos exigiendo es justicia para los compañeros", manifestó.

Agregó que el ataque que se registró en Nuevo León por parte de elementos policiacos, ha generado deudas fuertes para los afectados que aún están hospitalizados, pues en el hospital Universitario se les está solicitando 80 mil pesos para continuar prestando la atención médica.

"Como potosinos no podemos permitir que nos traten así en otros estados", manifestó.

Señaló que el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí ya se puso en comunicación con su homólogo a fin de que se evite cualquier violación a sus derechos.

Pidió a las autoridades de Nuevo León no dar carpetazo al tema ni tampoco culpar a los potosinos de los hechos, "no se vale que sigamos haciendo la polarización de la sociedad, como si son trabajadores de la construcción valen menos, no tenemos precio y lo que exigimos es la sensibilización en el tema", concluyó.