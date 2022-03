Exigen mantenimiento a presas en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- Previo a la llegada de la temporada de lluvias, líderes empresariales de la zona industrial de San Luis Potosí urgieron a las autoridades a realizar la revisión y el mantenimiento preventivo de las presas que se encuentran cerca de esta zona para evitar afectaciones como ocurre cada año.

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (Uuzi), Juan Puente Morón, dijo que es urgente que se garantice un monitoreo permanente para descartar situaciones de riesgo, pues reconoció que la que se encuentra en peores condiciones es la presa de la Cantera.

El líder industrial dijo que se solicitó a la Comisión Estatal del Agua, así como a Protección Civil, la supervisión también de las presas San Carlos y San Antonio que son las que causan escurrimientos a la zona industrial al estar situadas en la sierra de San Miguelito.

Cada año la zona industrial padece las afectaciones derivadas de la temporada de lluvias, esto por la falta de infraestructura para la captación de agua, así como la falta de mantenimiento en las presas con las que ya se cuenta.

Aunado a esto, Puente Morón adelantó que se entregará un estudio y una serie de proyectos al gobierno del Estado para solicitar la intervención no sólo en el mantenimiento de las presas que ya existen, sino para diseñar la infraestructura que permita la captación de agua en las partes bajas de la zona fabril.

"Uno de los estudios que se entregará es de las partes bajas de la zona industrial para hacer infraestructura de fosas de capacitación de aguas, no hay ahorita y son necesarias para evitar inundaciones", añadió.

Puente Morón insistió en que este tema debe atenderse previo a que inicie la temporada de lluvias para no caer en la situación que se repite cada año.