Exigen publicar ley de protección a periodistas en SLP

La Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí y defensores de derechos humanos exigieron al gobernador Juan Manuel Carreras que ordene la publicación de la Ley de protección al ejercicio de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en el Periódico Oficial del Estado (POE) Plan de San Luis.

Desde el pasado 19 de agosto, por unanimidad, el proyecto para expedir la norma fue aprobado en el Congreso potosino y remitido al Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el POE; sin embargo, más de 30 días después, el gobierno estatal no ha ordenado publicarla.

De acuerdo con la Ley del Periódico Oficial de San Luis Potosí, es necesario que las leyes sean publicadas "para que tengan efecto obligatorio, garantizando a la ciudadanía el derecho al acceso y conocimiento oportuno de los mismos, a fin de que sean aplicados y observados debidamente".

A su vez, la Constitución Política estatal obliga al gobernador a realizar observaciones, si las tuviere, en un plazo de 10 días hábiles posteriores a la recepción del documento y de no ser así, ordenar su publicación, lo que no ha ocurrido.

A través de un comunicado, la Red señaló lo siguiente: "Por medio de la presente, a un par de días de que concluya la administración del gobernador Juan Manuel Carreras, personas periodistas, así como defensoras de Derechos Humanos, quienes formamos parte de la población beneficiaria de la ley, le exigimos que cumpla con su trabajo y ordene la publicación de la ley".

Se agregó que durante el gobierno de Carreras López ocurrió el primer asesinato de un periodista, el fotorreportero Daniel Esqueda Castro, por el ejercicio de su profesión. En el documento las comunicadoras instaron al todavía mandatario: "La solución a ese crimen es todavía hoy, a dos días de cerrar su mandato, una asignatura pendiente. No sume otra. Haga su trabajo".