Exigen un alto a las desapariciones forzadas en SLP

"Ellos no han muerto. Ellos aún viven en algún lugar... donde los haya puesto la delincuencia organizada o no sé lo que les pasó. Mientras no sepamos la verdad de todo esto, no vamos a parar hasta encontrarlos", declaró Edith Pérez Rodríguez, representante del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C.

Recordó que sus hijos José Arturo y Alexis, sus sobrinos Aldo de Jesús y Milynali, y su hermano Ignacio Pérez, desaparecieron el 14 de agosto de 2012 cuando se trasladaban de Houston, Texas a la Huasteca Potosina -donde residían-, tras un viaje de esparcimiento, siendo la última llamada que tuvo con ellos cuando estaban próximos a llegar a Ciudad Mante, Tamaulipas.

La activista reclamó que las autoridades de los diferentes niveles gubernamentales han sido permisivas al aceptar a los grupos de la delincuencia organizada, la distribución de drogas y no hacer nada contra la violencia.

Pérez Rodríguez exigió un alto a las desapariciones forzadas –por parte de alguna autoridad – y del crimen organizado, y exhortó a la ciudadanía ser más empática y sensible a esa problemática, "porque las sociedades permitimos que el gobierno esté haciendo esta clase de violaciones a los Derechos Humanos".

"Voz y Dignidad siempre presente buscando a nuestros desaparecidos. Tratamos de hacerlo con las mayores reglas de seguridad y los lineamientos de Salud que se emitieron. A todos los asistentes les proporcionamos gel, cubrebocas y traemos nuestro termómetro", explicó sobre las medidas sanitarias tomadas para llevar a cabo una caminata en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada".