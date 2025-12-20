"Existe flexibilidad para la separación de Interapas en SGS"

La desincorporación de Soledad de Graciano Sánchez del organismo intermunicipal Interapas, mantiene avances significativos y se proyecta para concretarse en 2026, con el objetivo de que el municipio, cuente con un organismo propio que garantice el suministro de agua potable a la población, informó el presidente municipal, Juan Manuel Navarro Muñiz.

El edil señaló que ha sostenido reuniones constantes con el alcalde de la capital potosina y actual presidente del comité del organismo, Enrique Galindo Ceballos, quien ha mostrado disposición y flexibilidad para que Soledad, pueda contar con un ente autónomo de agua, lo que permitiría avanzar sin contratiempos en el proceso de separación.

Navarro Muñiz reconoció que, como parte de la transición, el municipio soledense tendría que asumir parte de la infraestructura que actualmente opera el organismo intermunicipal, por lo que se afinan los detalles del traspaso para que este se realice de manera ordenada y sin afectar a los demás municipios integrantes de INTERAPAS, como Villa de Pozos y Cerro de San Pedro.

En cuanto a la deuda que mantienen usuarios de Soledad con INTERAPAS, el alcalde indicó que es un tema que deberá revisarse en próximas reuniones, al considerar que gran parte de la morosidad corresponde a colonias que enfrentan problemas constantes de desabasto de agua, situación que ha generado inconformidad entre los habitantes.

"Son recibos de agua que adeuda la gente de Soledad. Si te vas al estricto sentido es gente que nunca le ha llegado el agua (...). Son fácil unas cien colonias que no tienen el suministro de agua de manera constante. La zona oriente, la zona de aquí de cabecera son los que más adolecen, prácticamente por varias partes. Pero ese tema de la deuda los dos coincidimos en que debemos aclararla", concluyó.