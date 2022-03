Expanistas, expriistas y navistas se integran a Movimiento Ciudadano

El dirigente nacional del Partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro presentó a los militantes panistas que renunciaron el viernes, como los nuevos adherentes.

En la nueva estructura del partido, ahora se encuentran ex militantes tanto del Partido Acción Nacional como del Revolucionario Institucional, y miembros ligados al navismo.

Entre los presentados, se encuentran el senador que también renunció a la fracción parlamentaria del PAN, Marco Antonio Gama Basarte; el ex senador y ex titular Federal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Francisco Xavier Salazar Sáenz Salvador Nava Villarreal, nieto del doctor Salvador Nava Martínez; la ex diputada local Josefina Salazar Báez y el ex presidente de la Federación Universitaria Potosina, Oscar Patiño Sanjuanero.

Además presentó al ex secretario general del Ayuntamiento capitalino, Sebastián Pérez García; el diputado local cetemista, Mauricio Ramírez Konishi, Marianela Villasuso Villanueva y el ex diputado local Gerardo Serrano Gaviño.