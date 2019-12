Explica alcaldía motivos por los que falló el sistema de refrigeración en el rastro de Peñasco

Jorge Miguel Martínez Soto, subdirector del Rastro Municipal, confirmó que en días recientes se tuvo una falla en sólo uno de los 14 refrigeradores del Rastro Municipal de la comunidad de Peñasco, donde había cerca de 40 canales, de los cuales -aseguró- una parte muy pequeña tuvo afectaciones, "sin que ello significara que la carne estuviera en descomposición".

"Contamos con procesos de revisión que nunca antes se había tenido en la historia del Municipio; tenemos un equipo de médicos veterinarios, todos capacitados y autorizados por la autoridad competente para realizar su trabajo", afirmó.

Agregó que junto con la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), se verifica que los productos estén en óptimas condiciones para su consumo, por lo que ante esa falla la dependencia procedió al decomiso de ocho canales de carne.

Los canales decomisados pertenecían a dos introductores, a quienes el Rastro Municipal les ofreció resarcir el daño, "sin tener una obligación legal por ello, aunque únicamente uno de los afectados aceptó el acuerdo, mientras que otro se ha mantenido en negativa, por posibles temas personales", agregó.

El funcionario explicó que la falla que tuvo el refrigerador fue porque un ducto se tapó, por lo que el cuarto frío no tuvo la temperatura adecuada, "pero eso no quiere decir que se hayan echando a perder las carnes, porque los demás introductores no tuvieron problemas en la venta de su ganado".

Añadió que en el Periódico Oficial publicado en enero de este año se establece lo siguiente: "En el servicio de refrigeración el Municipio no será responsable por la suspensión o retraso del servicio, cuando sea causado por fallas mecánicas, falta de energía eléctrica, captación de agua o circunstancias fortuitas no imputables al mismo, tampoco será responsable por mermas, utilidades o pérdidas comerciales".

Pese a ello, la autoridad municipal determinó negociar con las partes afectadas, siendo sólo uno de los introductores el que avaló el acuerdo.

Martínez Soto recalcó que algunos de los introductores hacen énfasis ante cualquier falla debido a que aún tienen resistencia al cambio de sede que tuvo el Rastro para Peñasco.