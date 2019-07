Explicará Xavier Nava al Congreso conformación de la Unidad de Asuntos Indígenas

El alcalde de la capital Xavier Nava Palacios anunció que acudirá al citatorio del Congreso del Estado en caso de que se le notifique para explicar de fondo las etapas procesales en las que se encuentra la conformación de la Unidad de Asuntos Indígenas.

Precisó que no hay ningún incumplimiento en el proceso de conformación, porque además de las etapas de convocatorias también hay un juicio que promovió la comunidad mixteca y que no ha sido resuelto y no tomarán decisiones previas, para no violentar el resultado del fallo que pudiera dar un juez Federal.

Por lo que se refiere al punto de acuerdo del Congreso del Estado, dijo que acudirá al Congreso del Estado a explicar precisamente lo que se encuentra ahora en proceso.

Recordó que por ejemplo ya hay un antecedente de una resolución del juzgado cuarto federal de que se está cumpliendo y hay una resolución del juzgado octavo federal, que dice que es necesario crear la oficina de asuntos indígenas dentro del ayuntamiento.

Dijo que la unidad será conformada la realidad, pero es necesario hacer un trámite que incluye la definición del mecanismo para la selección de los integrantes, y por ahora no se quiere mantener el seguimiento de pasos para que la inconformidad de los grupos se ha atendido en forma oportuna.