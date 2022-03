Extienden al fin de semana vacunación para mayores de 30 en SLP

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 2 (EL UNIVERSAL).- El delegado de programas integrales de desarrollo del gobierno federal en San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, informó que en dos días ya se avanzó un 20% de la meta contemplada para la colocación del tercer refuerzo de la vacuna contra Covid-19 para mayores de 30 años en la zona metropolitana de la capital.

Expuso que se tomó la decisión de aumentar el número de centros de vacunación, por lo que da la impresión de que hay menos gente acudiendo a estos sitios, pero ahora se debe tener en cuenta que hay más lugares en los que se aplica la vacuna contra Covid-19.

Gabino Morales refirió, por ejemplo, que sólo en la zona industrial hay dos módulos, uno en Cummins y otro en BMW.

"Por ahora, llevamos un avance del 20% en un par de días, pero creemos que el fin de semana, que es cuando mucha gente tiene más posibilidades de salir porque no está trabajando", comentó el funcionario.

Debido a que se sabe que las personas en este rango de edad "están en plena edad laboral", los centros de vacunación serán ampliados durante el fin de semana.

No obstante, el funcionario hizo un llamado a las personas mayores de 30 años para acudir a inmunizarse contra el Covid-19 lo más rápido posible, "a fin de que no se saturen los centros de vacunación a última hora".