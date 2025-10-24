Facultades de la UASLP ya han entregado peticiones: Zermeño

Tras la denuncia de abuso sexual registrado en la Facultad de Derecho, todas las entidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) han entregado ya su pliego petitorio, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y atención frente a situaciones de riesgo al interior.

Así lo manifestó el rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, quien aseguró que los estudiantes se han manifestado de manera pacífica y respetuosa, y que los incidentes violentos que se presentaron durante algunas protestas fueron cometidos por personas ajenas a la universidad.

En cuanto a los implicados en el caso de abuso sexual, el rector confirmó que los tres implicados son alumnos de la universidad, y actualmente, todos bajo investigación por las autoridades competentes. En ese sentido, Zermeño subrayó que la UASLP ha estado en coordinación con la Fiscalía para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Respecto a las demandas de los pliegos petitorios, el rector detalló que la universidad trabaja en mejorar la seguridad dentro de los planteles y en agilizar los protocolos de atención de quejas, con el fin de que las denuncias sean atendidas de manera más rápida y eficiente, sin dejar de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia. Estas acciones incluyen una revisión de los procedimientos de la Defensoría, que actualmente enfrenta retrasos en algunos casos.

Aunque algunas medidas dependen de recursos adicionales y de instancias externas, la administración universitaria aseguró que continuará promoviendo un ambiente de respeto y tranquilidad para todos los integrantes de la UASLP.

Finalmente, Alejandro Zermeño explicó que la institución cuenta con cerca de 40 mil integrantes entre estudiantes, académicos y personal administrativo, y que los hechos aislados no representan el comportamiento de la comunidad en su conjunto.