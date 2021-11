Falla número 13 en acueducto de "El Realito" deja sin servicio a 30 colonias

El director de Interapas, José Enrique Torres López, informó este jueves sobre una nueva falla en el suministro de agua procedente de El Realito, lo que obligará a aplicar de manera inmediata un operativo con pipas para abastecer a residentes de alrededor de 30 fraccionamientos del sur de esta capital potosina.

Precisó que se trata de la falla número 13 en lo que va de este año y la número 29 desde que inició operaciones el acueducto en el año 2015, así como la segunda que le toca a él en sus 40 días como nuevo director del organismo operador de agua potable y saneamiento de los municipios de la capital, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez.

Al parecer, la falla se registró este mediodía en el kilómetro 35 del acueducto, donde se presentó una fuga por aparente desacoplamiento de la tubería, por lo que el director consideró un mal manejo de las presiones del caudal.

Torres López aclaró que los efectos negativos de esta nueva falla se sentirán hasta mañana viernes, pero pidió a la población que desde hoy tome las precauciones que estén a su alcance.

Por su parte, Interapas ya trabaja para conseguir 60 pipas en total para el operativo de abasto, además de que, desde antes, se busca habilitar pozos que quedaron en desuso cuando El Realito entró en operaciones.

Estos pozos, aunque tienen niveles de flúor un tanto altos, esto no significaría un problema mientras la población no beba directamente de la llave, sino que use ese abasto para otros fines domésticos.

El director lamentó que la obra de El Realito haya sido "mal diseñada y mal construida" y consideró que se deben buscar soluciones conjuntas que eviten que se generen riesgos financieros elevados para el erario.