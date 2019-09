Fallan medidas cautelares de protección a las mujeres, admite Pineda en comparecencia

Durante su comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jaime Ernesto Pineda Arteaga admitió que no hay suficientes patrullas para mantener la vigilancia ni para atender los más de 4 mil 458 casos de medidas cautelares y de protección a favor de las mujeres que se han dado a lo largo de este 2019.



Admitió que, a lo largo del año, en dos de los 16 casos de feminicidio formalmente calificados, tenían medidas de protección activas, las cuales evidentemente fallaron.

Actualmente la corporación tiene únicamente 130 patrullas distribuidas en los 58 municipios, a pesar de que hay un proyecto para la adquisición de 25 camionetas con recursos federales, sigue sin ser suficiente.

Explicó que las medidas de protección son en su mayoría a mujeres, sin embargo, también se encuentran 12 medidas de protección a periodistas, siete a defensores de derechos humanos y 240 a víctimas de diversos delitos, por lo que no hay capacidad de tener una patrulla para cada víctima.

El funcionario agregó que la persecución directa de las carpetas de investigación abiertas por feminicidio, es responsabilidad del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de la Mujer y las medidas preventivas al Instituto de las Mujeres.

Sin embargo, solicitó a los diputados cambios a la normatividad para facultar a los policías, como primeros respondientes, a presentar las denuncias penales en casos de violencia de género o violencia familiar, cuando no son las propias víctimas quienes toman la determinación de denunciar.

Finalmente, en lo que se refiere la renuncia del ex titular de la Policía Estatal, Raúl Alanís Córdoba, solicitó que a él no se le pregunte acerca de dicha decisión, no obstante, admitió que, si de sus quejas presentadas en la carta de renuncia se derivan asuntos de Fiscalía, entonces es la Fiscalía quien deberá investigar. Pidió a los diputados que ellos averigüen directamente con él acerca de los motivos de su renuncia.