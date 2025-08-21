logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Fotogalería

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Fallas en adoquines de San Miguelito y autoridades no dan respuesta clara

Podrían hacer válidas las fianzas de las constructoras: Seduvop

Por Rubén Pacheco

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Reparan adoquines en San Miguelito

Reparan adoquines en San Miguelito

El desprendimiento de adoquines en las recientes obras de rehabilitación en el barrio de San Miguelito, posiblemente se debió a falta de compactación, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Este miércoles se observó a personal del Ayuntamiento capitalino llevando a cabo la recolocación de dichas piezas, en un tramo de la calle Pedro Vallejo, a un costado de la iglesia de San Miguelito.

La funcionaria estatal refirió que la secretaría atiende ese y otros puntos de la zona céntrica, donde se detectaron desperfectos en el piso.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Estamos al pendiente de lo que pueda suscitarse para irlo corrigiendo", afirmó.

Explicó que, dentro de los contratos establecidos con las empresas constructoras a cargo de las intervenciones, existen fianzas de garantía que cubren los denominados vicios ocultos o fallas evidenciadas después de inauguradas las obras.

En entrevista, Vargas Tinajero complementó que tales cláusulas para las constructoras responsables prevén un plazo de 18 meses, una vez concluidos los trabajos.

Te puede interesar:

 Lesionados 11 trabajadores en choque en carretera 57

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Pila, sin condiciones para ser municipio: López Torres
La Pila, sin condiciones para ser municipio: López Torres

La Pila, sin condiciones para ser municipio: López Torres

SLP

Ana Paula Vázquez

La diputada evitó opinar sobre los motivos de la propuesta del gobernador

En septiembre, comparecerá ante juez encargada de asilo Santa Sofía
En septiembre, comparecerá ante juez encargada de asilo Santa Sofía

En septiembre, comparecerá ante juez encargada de asilo Santa Sofía

SLP

Martín Rodríguez

Podría enfrentar varios delitos por maltrato a adultos mayores

Mantiene Bomberos 4 estaciones cerradas; inician colecta
Mantiene Bomberos 4 estaciones cerradas; inician colecta

Mantiene Bomberos 4 estaciones cerradas; inician colecta

SLP

Martín Rodríguez

Anunciaron la apertura de una cuenta en una web para donativos

Congreso analiza diez artículos de la Ley Orgánica del PJE
Congreso analiza diez artículos de la Ley Orgánica del PJE

Congreso analiza diez artículos de la Ley Orgánica del PJE

SLP

Ana Paula Vázquez

El plazo para su aprobación vence el 15 de septiembre