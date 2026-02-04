Fallas en infraestructura hídrica, por los robos y sabotajes: EGC

Alrededor del 20 al 30 por ciento de las fallas en la infraestructura hídrica de la zona metropolitana perteneciente al Interapas, están relacionadas con robos o actos de sabotaje, reconoció el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos.

El edil explicó que, aunque no se cuenta con una cifra exacta desagregada, una parte importante de las interrupciones en el servicio no obedece únicamente al desgaste de los equipos o a fallas técnicas, sino a daños intencionales o sustracción de componentes.

"Hay diversas razones por las que falla la infraestructura, pero yo te diría que un 20 o 30 por ciento tiene que ver con robos o con sabotajes que hemos encontrado", señaló.

Como ejemplo, mencionó el caso reciente de un pozo en Soledad que quedó fuera de operación por un presunto robo. Sin embargo, aclaró que las afectaciones son multifactoriales: también influyen la antigüedad de las instalaciones, variaciones de voltaje, cortes de energía eléctrica y condiciones climáticas, como los vientos que pueden dañar la red eléctrica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pese a este panorama, Galindo afirmó que la capacidad de respuesta del organismo operador ha permitido mantener la mayoría de la infraestructura activa. Actualmente, de los más de 160 pozos en operación, únicamente dos se encuentran fuera de servicio, mientras el resto funciona con normalidad, incluidos los sistemas de filtrado y el acueducto de El Realito.

Las zonas norte de la capital y algunos sectores de Soledad son donde se han concentrado varios de los incidentes recientes, aunque insistió en que no existe una sola causa predominante, sino una combinación de factores técnicos y externos.