Fallido candidatoes delegado del PT

Héctor Serrano Cortés, exasesor de campaña del Ricardo Gallardo Cardona, fue designado como delegado político nacional del Partido del Trabajo (PT) en San Luis Potosí.

La dirigencia nacional del partido determinó colocar a Serrano Cortés como representante petista en territorio potosino. El anuncio fue notificado al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).

En conferencia de prensa, representantes nacionales, diputados locales y legisladores federales de dicha fuerza política acompañaron al nuevo dirigente estatal, quien sustituye a Patricia Álvarez Escobedo.

Serrano Cortés cobró relevancia en las pasadas elecciones del 2021, porque intentó ocupar una diputación de representación proporcional, sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo catalogó inelegible.

El argumento legal fue que no cumplió con el requisito de solicitar licencia al cargo de diputado federal al menos 90 días antes de la elección del 6 de junio.

Después del fallo electoral, el 7 de mayo del 2021, Serrano Cortés aseguró que no se sentía frustrado por no llegar al Poder Legislativo de San Luis Potosí, y advirtió que, con o sin candidatura como representante popular en la entidad, sería un actor político porque no le podrían impedir participar en la vida política.