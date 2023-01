Falsos gestores estafan con regularización de predios en Soledad

El Instituto Municipal de la Vivienda de Soledad de Graciano Sánchez alerta a las familias soledenses a tener cuidado con las personas que se ostentan como abogados y prometen regularizar predios, a cambio de fuertes cantidades de dinero.

Diana Anahí Rosas Rodriguez titular del área detalló que este lunes, se tomó el conocimiento de tres casos, en predios del camino a Cerro de San Pedro y en límite de Soledad y el municipio en mención, de familias que fueron estafadas, por estos falsos gestores.

"Este lunes se dieron tres casos, de personas que se acercaron a los predios para supuestamente llevar a a cabo un procedimiento judicial, pagan y posterior a ello, ya no los encuentran, ya no les contestan las llamadas, la oficina esta cerrada, o ya no se encuentra". expresó

Dijo que las personas que se dedican a asesorar o mal orientar a las familias que viven de forma irregular, son personas que en ocasiones ni siquiera se identifican, por lo que por medio del Instituto, se les ha recomendado a que tengan cuidado a la hora de entregar su documentación a externos, y cerciorarse que sean realmente abogados.

La funcionaria aseguró que en el Instituto de la Vivienda se apoya y se asesora a las personas, con el fin de darles certeza jurídica, se les orienta de cómo es el debido procedimiento, cómo llevar a cabo un pago, y las etapas que involucra todo el procedimiento.

Finamente señaló que la colonia Rivas Guillén es una de las zonas en las que predomina el tema de los asentamientos irregulares, y actualmente no se cuenta con un comisariado ejidal completo, por lo cual no pueden llevar a cabo, un proceso de titulación hasta que no se cuente con este documento.