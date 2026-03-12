Falta de vivienda en SL, por alto costo de suelo

La falta de vivienda económica en San Luis Potosí, no sólo responde al alto costo del suelo, sino también a la tramitología en algunos municipios, que puede convertir los desarrollos habitacionales en "un verdadero calvario" para quienes buscan construirlos, reconoció el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado.

"A lo mejor dejamos de ver que hay desarrolladores importantes con capital importante para invertir, para tener un equipo de trabajo. Pero no dejemos de lado que hay desarrolladores medianos que a lo mejor no tienen la capacidad de inversión en un proyecto de largo plazo y luego se los come el tiempo", declaró.

El legislador señaló que el estado enfrenta una necesidad creciente de vivienda, particularmente en el segmento económico, donde los trabajadores con menores ingresos prácticamente han quedado sin posibilidades de adquirir una casa: "Hay una gran necesidad de vivienda y yo te diré que en particular de vivienda económica. Los trabajadores de menos ingresos hoy no tienen oportunidades de adquirir una vivienda", afirmó.

Indicó que esta situación también está vinculada con el elevado costo de la tierra, sobre todo en la zona conurbada de la capital potosina, donde la reserva territorial disponible es limitada para nuevos desarrollos habitacionales.

A este escenario, dijo, se suma la burocracia en algunos ayuntamientos. "Hay municipios donde la tramitología hace que algunos desarrollos sean un verdadero calvario para el desarrollador", advirtió el diputado, quien exhortó a los gobiernos municipales —especialmente al de la capital— a implementar mecanismos como la ventanilla única para agilizar los procesos relacionados con

la vivienda.

"Yo creo que al final buscamos lo mismo, es decir que haya accesibilidad a vivienda de carácter medio y medio bajo que es donde tenemos una mayor necesidad", concluyó el diputado al referir sobre las reuniones

con la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).