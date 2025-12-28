Familia acusa presión política tras arresto de entrenadora en Rioverde

La detención de Judith Jiménez Ramírez, maestra de educación física y entrenadora de fútbol femenil, estuvo rodeada de presuntas irregularidades desde el momento de su arresto y, de acuerdo con su familia, podría estar marcada por la intervención de actores políticos en su proceso judicial. Así lo denunció su hermano, Roberto Jiménez, quien señaló directamente la posible injerencia de José Luis Ruiz Contreras, ex titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

Judith Jiménez fue detenida la semana pasada en el municipio de Rioverde sin que, según el testimonio familiar, se le mostrara una orden de aprehensión. Posteriormente fue vinculada a proceso sin la posibilidad de enfrentarlo en libertad. Fue hasta después de su arresto cuando la familia tuvo conocimiento de la existencia de una orden judicial por el delito de abuso sexual. Tras revisar la carpeta de investigación con su abogado, comenzaron a detectar inconsistencias tanto en la integración del caso como en el desarrollo de las audiencias.

Antes de su detención, Judith Jiménez se desempeñaba como entrenadora en una academia de fútbol femenil. Su hermano relató que desde agosto pasado enfrentaba hostigamiento por parte de la madre de una alumna, quien presuntamente intentó desprestigiarla a través de mensajes, llamadas y publicaciones en redes sociales. También habría buscado involucrar a otros padres de familia, sin éxito, ya que —según el testimonio— no encontró respaldo para proceder contra la entrenadora.

Ante la ausencia inicial de un proceso legal, la familia optó por no responder a las descalificaciones. Sin embargo, la situación escaló con la detención y el traslado de Judith Jiménez al penal femenil de Xolol, proceso que, afirmaron, ocurrió en menos de una hora. Al día siguiente, aunque estaba programada su primera audiencia en Rioverde, no fue trasladada ni se ofreció una explicación. Solo después de que la defensa exigió su presencia, la audiencia fue reprogramada y se realizó el traslado.

Durante la audiencia celebrada, Judith Jiménez fue vinculada a proceso sin derecho a libertad, pese a que la defensa presentó pruebas que, según su familia, desvirtuaban la acusación. En ese contexto, Roberto Jiménez señaló la presencia de José Luis Ruiz Contreras en el lugar de la audiencia, hecho que consideraron significativo.

El hermano explicó que, con anterioridad, la madre denunciante habría advertido —por medio de terceros— que contaba con apoyos políticos para mantener a Judith Jiménez en prisión. Para la familia, la aparición de Ruiz Contreras en el juzgado refuerza la percepción de que existen influencias externas que podrían estar incidiendo en el proceso judicial.

La acusación contra la entrenadora es por abuso sexual en agravio de una menor. De acuerdo con lo expuesto por su hermano, la denuncia se sustenta únicamente en lo que se describe como "contacto", sin que exista señalamiento de violación, tocamiento ni maltrato físico o psicológico. Añadió que la familia percibe un componente de discriminación, al considerar que la orientación sexual de Judith Jiménez, quien forma parte de la comunidad LGBTQI+, influyó tanto en la denuncia como en la persecución que —aseguró— enfrentó durante meses.

Roberto Jiménez también afirmó que la menor intentó comunicarse con su hermana para advertirle que su madre pretendía encarcelarla y que las acusaciones no eran ciertas, lo que, a juicio de la familia, evidencia una intención previa de proceder legalmente en su contra.

Actualmente, Judith Jiménez permanece recluida en el penal de Xolol. Su defensa prepara un amparo para impugnar la decisión judicial, mientras su familia insiste en que el caso sea analizado sin presiones políticas y con una valoración objetiva de las pruebas.