Familiares de Marion exigen justicia por feminicidio

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Familiares y amigos dieron el último adiós a Marion Izaguirre, que fue encontrada muerta en el municipio de Rioverde, y exigieron a las autoridades celeriedad en las indagatorias para dar con el o los responsables que le arrancaron la vida a la mujer de 30 años.

Su cuñada Maricela Hernández, reiteró el llamado de justicia al feminicidio que cometió contra Marion, luego de salió a caminar por el canal 5 que conecta el Ejido de San Marcos con la Media Luna alrededor de las 6:30 de la mañana del sábado 12 de noviembre, y ya no regresó a casa.

Sus hijos comenzaron a preocuparse pues Marion no demoraba más de las 9 de la mañana en su caminata, siempre estaba de regreso para el desayuno y ésta vez no fue así, además no respondía su teléfono, por lo que dieron aviso a sus familiares y posteriormente, presentaron la denuncia por la desaparición.

24 horas después, el domingo 13 de noviembre fue localizado el cuerpo sin vida de Marion Izaguirre Dueñez, mujer de 30 años, en uno de los canales que conducen a la media luna (uno de los parajes más visitados en el estado), esto, entre los límites de Rioverde y Ciudad Fernández, en la misma zona donde solía ejercitarse dos o tres veces por semana, en un camino de terracería semipoblado, rodeado de parcelas dedicadas a la siembra de maíz y alfalfa.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CECP) emitió la ficha para la localización de Marion el mismo día de la desaparición; sin embargo, Maricela Hernández, cuñada de Marion compartió con EL UNIVERSAL al no ver que se iniciara con la búsqueda en campo decidió convocar a un rastreo por la zona, reunió a sus amigas con quiénes práctica ciclismo, además de vecinos y familiares; tras peinar la zona, uno de sus sobrinos a bordo de una motocicleta vió el cuerpo en uno de los canales y dió aviso al contingente.

"Ya era mucho y no aparecía, convoque a la ciudadanía porque ya era mucho y no sabíamos nada... su sobrino fue quien la encontró y vio que era ella, pero no la encontramos bien".

Familiares de la víctima identificaron el cuerpo en el lugar. Según los primeros datos, Marion fue encontrada sin ropa y con signos de violencia sexual, además fue abandonada aproximadamente a 2 kilómetros de su vivienda.

La tarde del mismo domingo la Fiscalía General del Estado (FGE) informó el inicio de las investigaciones bajo protocolo de feminicidio.

Familiares, amigos y población en general han externado la indignación por el asesinato de Marion, quien además dejó en la orfandad a dos menores.

Las redes sociales se han inundado con mensajes de dolor y exigencia de justicia por el asesinato de Marion.

"No tenía el gusto de conocerte pero también pedía a Dios que regrese con bien. Qué miedo es ser mujer!! ¡Qué miedo es no poder realizar actividades tan sencillas sin estar expuestas al peligro!

"Dios nos de consuelo, y digo nos de porque también yo siento un dolor muy grande al ver lo que pasa a mi alrededor, en especial hoy con esta noticia. No hay palabras de consuelo para sus Familiares e hijitos".

Marion hace apenas dos semanas cumplió 30 años, era una joven madre de dos menores, uno de 14 y una pequeña de apenas 4 años; era comerciante, vendía ropa y accesorios para mujeres; era querida y conocida por los habitantes del municipio de Rioverde por ser trabajadora, noble y entregada completamente a sus hijos.

"Ella no merecía eso, era bien noble, alegre, trabajadora bien responsable era bien entregada a sus hijos muy buena mamá, yo siempre le decía porque era exageradamente cuidadosa y dedicada a sus niños y el pueblo de Rioverde no me dejará mentir, por eso no me dejaron sola y salieron también a buscarla", narró Maricela.

El fiscal general del estado, José Luis Ruíz Contreras ha señalado que se tienen avances en la investigación, aunque de momento no se ha confirmado la aprehensión de algún posible sospechoso.