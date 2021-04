Federación mantiene en suspenso arranque de vacunación en SLP y Soledad; "esperemos que sea este mes", dice funcionario

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, prefirió no adelantar la fecha de vacunación contra Covid-19 en la zona metropolitana de San Luis Potosí, esto luego de no haber recibido la confirmación por parte de las autoridades federales, por lo que se limitó a señalar que ojalá se pueda concretar antes de que termine el mes de abril.

"Hoy nos informó el delegado Gabino Morales, que tendremos una reunión hasta el día de mañana para definir la operación logística y táctica para la vacunación contra Covid-19 para los adultos mayores de la ciudad de San Luis Potosí (...) pero aún no tenemos una fecha cierta a plenitud para el inicio".

Añadió que se trata de un tema que sólo puede determinar y proporcionar el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es el encargado de la campaña de vacunación a nivel nacional y no han confirmado la disposición de vacunas para San Luis Potosí "pero esperemos que sea este mes" señaló.

Por otro lado, respecto de la salida de Ulises Valencia Gordillo de la subsecretaría de asuntos jurídicos y derechos humanos, Hernández Delgadillo refirió que esto se debe a la propia solicitud del exfuncionario, quién emprende otros proyectos personales y decidió deslindarse de la administración estatal, asimismo aseveró que con el nuevo titular el Maestro Alejandro Flores Eraña, se están revisando ya los temas que han quedado pendientes como el caso del seguimiento a los casos de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos, así como el litigio con la comunidad de San Juan de Guadalupe por los terrenos del periférico sur.