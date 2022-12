Feminicidios que marcaron el 2022 en SLP; crean mapa

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 28 (EL UNIVERSAL).- Según cifras del mapa de feminicidios en San Luis Potosí, creado por "La Alcantarilla", en 2022 se han registrado 46 muertes violentas de mujeres, 10 de estas muertes han sido clasificados como feminicidios por la Fiscalía General del Estado (FGE). Estas cifras que coinciden con las proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con fecha de actualización el pasado mes de noviembre.

Ante estos números, las colectivas feministas y familiares de víctimas piden a las autoridades que no invisibilicen la situación ni cambien las carpetas de investigación para que las cifras vayan a la baja. Recuerdan que la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios es necesaria ante la crisis que se vive en la entidad potosina.

Sólo dos de los nueve casos que están clasificados como feminicidios, han sido judicializados, los demás continúan en investigación. Aquí en EL UNIVERSAL se hace un recuentro de estos casos, donde algunas víctimas continúan sin ser nombradas y se rememora a "Chuyita", Nayeli, Adriana y Marion.

Abril

Nayeli Alfaro Silva perdió contacto con su familia el 24 de marzo de 2022. Su madre, Lorena Silva, movilizó a las autoridades y ciudadanía para su búsqueda. Una semana después, el 1 de abril, su cuerpo fue encontrado en un predio de Villa de Pozos, delegación perteneciente a la capital de San Luis Potosí.

Lorena no creía que esos restos pertenecieran a su hija, por lo que se realizó una segunda prueba de ADN que coincidió con lo dado a conocer por la FGE. Su presunto feminicida, su expareja Ulises "N", está vinculado a proceso y recluido en La Pila por este crimen.

Agosto

El 12 de agosto, cerca de las 3:00 de la mañana, una mujer circulaba en una bicicleta con su pareja en la colonia Popular de la capital potosina. Sujetos armados se aproximaron a ellos y abrieron fuego contra ella. Su edad y nombre no se han dado a conocer y la carpeta de investigación no ha sido judicializada.

En el municipio de Venado, el 24 de agosto un joven que limpiaba una parcela encontró el cuerpo de una mujer. La víctima estaba maniatada y no tenía la cabeza. Autoridades de la FGE se encargaron de levantar el cuerpo y trasladarlo al Semele. Su feminicidio continúa en investigación.

Una niña de tres años fue asesinada en la colonia Julián Carrillo también en la capital. La noche del 27 de agosto se reportó el ingreso de la menor sin signos vitales al área de urgencias de la Cruz Roja. La autopsia reveló que la menor era víctima de violencia física, por lo que su padrastro y madre fueron detenidos por agentes de la Policía de Investigación (PDI). Jorge "N" y Norma "N" fueron detenidos como presuntos participes en el delito de feminicidio y están recluidos en el penal de La Pila.

Septiembre

María "N", de 23 años, atendía un negocio de venta de alimentos, cuando le dispararon. Este hecho ocurrió el 10 de septiembre en la colonia Linda Vista del municipio de Tamuín. Paramédicos se movilizaron a la calle Comonfort, donde declararon sin signos vitales a la joven. Su caso continúa en investigación.

"Chuyita" Rodríguez desapareció el 14 de septiembre cuando se dirigía a la escuela en el municipio de Villa de Arista. Luego de 24 horas, su cuerpo fue encontrado con huellas de violencia física y sexual dentro de los baños de una unidad deportiva. La FGE tiene a un hombre detenido como presunto participe de este feminicidio, sin embargo, Jesús Rodríguez, padre de la adolescente, y sus abogados refutan la teoría del caso de la Fiscalía y piden ser escuchados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Octubre

Adriana Carrizales murió en las celdas de la Policía Municipal de Cárdenas durante la madrugada del 3 de octubre. Ella y su pareja fueron detenidos de manera arbitraria y con exceso de fuerza por los elementos municipales. Adriana presentaba un golpe en la nuca y otro en la muñeca, aún así sus lesiones no fueron revisadas por un médico legista. Ella fue separada de su pareja, debido a que los encerraron en celdas separadas.

Su esposo pidió en más de una ocasión que la revisaran ya que ella padecía de crisis nerviosas. A la mañana siguiente de su detención, los policías dieron aviso que se había suicidado con una sudadera al interior de la celda. La FGE aún investiga este caso.

Noviembre

Marion Izaguirre Dueñez tenía 30 años y por la mañana del sábado 12 de noviembre salió a correr en el Ejido de San Marcos, Rioverde, San Luis Potosí. Pero ya no regresó.

Familiares, amigos e integrantes de la comunidad se organizaron para localizarla y 24 horas después su cuerpo fue encontrado por uno de sus sobrinos en el canal de riego número cinco que conecta con el manantial de la Media Luna.

El cuerpo de Teresita, de 43 años, fue encontrado la tarde del 21 de noviembre en un canal seco de la colonia María Asunción, perteneciente al municipio de Rioverde. Su expareja, Alberto "N" de 65 años, fue localizado suspendido de una viga dentro del domicilio que compartían en Barrio Los Ángeles.

Las primeras indagatorias señalan que Alberto "N", le habría quitado la vida a Teresita y después él se habría colgado.

La noche del 14 de noviembre una mujer y su pareja fueron víctimas de un ataque armado en la colonia El Aguaje, al sur de la capital potosina. Fue en la avenida de Las Cascadas, donde sujetos armados ingresaron a la vivienda y abrieron fuego contra ellos. La mujer murió en el lugar, mientras su pareja fue trasladada a recibir atención médica.