Feminicidios y corrupción, los temas sobre procuración de justicia que más preocupan: Congreso

El fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera entregó el Tercer Informe de Actividades a los diputados de la LXII Legislatura, para su análisis en los términos del párrafo cuarto del artículo 122 TER de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.

La presidenta de la Directiva, Vianey Montes Colunga recibió el documento, en un evento realizado en el auditorio Manuel Gómez Morín del edificio Presidente Juárez.

"Es innegable que, en el entorno actual de nuestra sociedad, la procuración de justicia es un tema muy sensible, por lo que me place recibir este informe de actividades, ya que el mismo nos dará una radiografía de la situación que guarda la procuración de justicia en nuestra entidad, el que habrá de analizarse por parte de esta Soberanía, y que en su oportunidad los diputados que quieran cuestionar tengan la información necesaria, contenida en este Informe de actividades que recibo", dijo la presidenta del Congreso.

Expuso que es una obligación de la Fiscalía rendir cuentas y que los jóvenes especialmente se involucren con el tema de la impartición de justicia, "es algo importante y sensible en estos tiempos que vivimos un clima de inseguridad y una percepción de que no hay justicia, que no se actúa y es lo que estaremos revisando, cuáles son los alcances y por qué tenemos esa idea de que no se hace nada".

La legisladora Montes Colunga señaló que uno de los temas que más preocupan es el de los feminicidios, "es algo que ha alcanzado a San Luis Potosí y que lejos de bajar se han ido incrementando, así como la corrupción que es otro asunto que nos duele porque ni siquiera hay un responsable de la fiscalía especializada y por lo tanto, no hay una seguridad de que pague quien cometa esos actos ilegales".

Consideró que son muchas las preguntas que tienen las y los legisladores para el fiscal como los casos por resolver, la impunidad, los crímenes, entre otros temas.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Federico Garza dijo que "venimos en un acto cien por ciento republicano a rendir un informe de labores y que los ciudadanos a través de los legisladores conozcan la buena actividad que hemos desempeñado quienes estamos inmersos en la Fiscalía y a pesar de la pandemia, se ve el esfuerzo realizado".

El informe de la Fiscalía se distribuirá entre los integrantes de la LXII Legislatura para su análisis correspondiente.