Fernando Toro es profesor emérito de la UASLP

El Consejo Directivo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entregó reconocimiento como profesor emérito a Jorge Fernando Toro Vázquez, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Químicas.

En sesión ordinaria correspondiente al mes de octubre que tuvo lugar en la Sala “Manuel María Gorriño y Arduengo” del Edificio Central, el doctor Jorge Fernando Toro Vázquez, recibió de manos de Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la UASLP, el diploma que lo hace merecedor de la distinción universitaria.

Alma Gabriela Palestino, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, realizó una semblanza de Jorge Toro Vázquez, de quien destacó su gran trabajo en la Facultad, así como los logros alcanzados durante su gestión al frente de la Secretaría de Investigación y Posgrados durante 10 años.

Por su parte Jorge Fernando Toro agradeció a la comunidad universitaria, tan alta distinción realizada a través de

su Facultad.

“Por encima de recibir algún reconocimiento nacional o internacional, el ahora obtener esta distinción de Profesor Emérito me llena de alegría y de un orgullo particular. Pero por encima de todo, me envuelve una íntima responsabilidad para hacer valer este compromiso de confianza académica que la Universidad deposita en mi persona. Siempre Autónoma Por Mi Patria Educa-

ré”, dijo.