Festival del Artesano llena de color plaza de Soledad

Del 20 al 22 de marzo se realizará el Festival del Artesano 2026 "Talento Potosí" en la plaza principal de Soledad, el cual contará con la participación de alrededor de 104 artesanos provenientes de distintas regiones de San Luis Potosí.

El evento, organizado por el Instituto de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y Cultura Municipal de Soledad, se llevará a cabo durante tres días con actividades que incluyen exposiciones, venta de artesanías y presentaciones artísticas.

Salsas artesanales, indumentaria de los pueblos indígenas, accesorios realizados con chaquira, piel, artículos de higiene y cuidado de la piel, por mencionar algunos, son parte de la variedad de productos que se pueden encontrar en los distintos stands.

El evento, organizado en coordinación con instancias como el Instituto de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y Cultura Municipal de Soledad, se llevará a cabo durante tres días con actividades que incluyen exposiciones, venta de artesanías y presentaciones artísticas.

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Al respecto, el director de Cultura Municipal, Felipe Cárdenas Quibrera, señaló que el festival artesanal busca impulsar la economía local, promover la cultura y eliminar la intermediación en la venta de productos.

"El principal objetivo es que los artesanos comercialicen directamente sus productos, evitando a los intermediarios que suelen reducir sus ganancias.

Asimismo, se pretende preservar las tradiciones y destacar el talento de las comunidades originarias", destacó.

Detalló que para esta edición se habilitaron 104 espacios gratuitos para los participantes, quienes además recibirán apoyo en hospedaje y traslado, gracias a la colaboración entre dependencias.

El funcionario municipal explicó que, del padrón estatal de aproximadamente tres mil artesanos de la región Huasteca, de municipios como Aquismón y Tanquián, pertenecientes a las etnias tének y náhuatl, así como representantes de la Región Centro con productos como rebozos de Santa María del Río y sombreros. También habrá presencia de artesanos de otras comunidades indígenas que residen en la entidad, como mazahuas y oaxaqueños.

Además de la exhibición y venta, el programa contempla actividades culturales como danzas folclóricas, huapango, música en vivo, rondallas y presentaciones de grupos locales.