FGE e IMES inician "Jornadas para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres"

La Fiscalía General de Estado de San Luis Potosí (FGESLP), por medio de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en coordinación con el Instituto de las Mujeres del Estado (IMES), arrancaron la Segunda Jornada Formativa y de Reflexión "Aportes desde la Academia y la Sociedad Civil para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres", la cual se estará llevando del 8 al 15 de febrero de 2021 de forma virtual.

Erika Velázquez Gutiérrez del IMES, Juana María Castillo Ortega de la Fiscalía de la Mujer y Federico Garza Herrera, Fiscal General, inauguraron estas conferencias y actividades dirigidas a la población en general.

El titular de la institución de procuración de justicia felicitó a las y los participantes de este evento, así como a las organizadoras del mismo y expresó sus votos para que este espacio sea de retroalimentación, que permita generar conclusiones que orienten, informen e incidan a mejorar el planteamiento de la violencia que se genera en las mujeres.

"Expertas en la materia como la doctora Irene Cacique Rodríguez, a quien agradezco su participación en esta jornada, han establecido que la violencia masculina contra las mujeres en México se expresa de múltiples formas y en diferentes espacios como lo es en la pareja, la familia, en el espacio laboral, en la escuela y en la comunidad; estas estudiosas de la materia coinciden en que la pareja es la forma de violencia más prevalente y posiblemente, la más traumática, en cuanto implica un lazo emocional y la convivencia diaria entre la mujer y su agresor", resaltó Garza Herrera.

Asimismo, la titular de la Fiscalía de la Mujer, Juana María Castillo Ortega, dijo que estas jornadas son formativas y de reflexión, porque es importante que las instituciones se abran a las academias y a la sociedad civil para recibir aportaciones y críticas constructivas.

"Es muy importante que la violencia contra las mujeres no se ubique y no se magnifique, solamente cuando acontece la violencia letal, como lo son los feminicidios; debemos entender las violencias previas, es una forma de prevenir. Me da mucho gusto la pertenencia de los temas y la calidad de los ponentes", señaló la funcionaria.

De igual modo, en esta inauguración la directora del IMES, Erika Velázquez Gutiérrez, destacó que la coordinación interinstitucional para esta convención es clave para poder servir y prevenir de mejor manera estos temas y brindarle a la ciudadanía la atención adecuada.

Para estos eventos, se habían previsto 200 inscripciones, mismas que fueron superadas, por lo que se invitó a las personas que no alcanzaron acceso, que podrán seguir las ponencias por medio de las redes sociales de la Fiscalía y el IMES.

La primera conferencia fue impartida por la abogada Ana Yeli Pérez Garrido del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la cual se tituló "El mecanismo de Alerta de Violencia de Género con las Mujeres como Herramienta para incidir en la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas en México".

Además, se presentó el libro "Nuevas rutas y evidencias en los estudios sobre la violencia y sexualidad de adolescentes mexicanos", por parte de la doctora Irene Cacique Rodríguez del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México.

La Fiscalía y el IMES buscan con esta convención brindar conocimiento y sensibilidad para que estas temáticas sigan siendo visibles y de esta manera se contribuya a la prevención y atención para erradicar la violencia contra las mujeres.