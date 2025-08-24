Filtran irregularidades en programa de vivienda estatal
El Gobierno del Estado reveló que algunos aspirantes ya contaban con casa propia, por lo que no podrán ser beneficiados.
Dentro del programa asistencialista "Tu casa, tu apoyo", el Gobierno del Estado informó que ha detectado que solicitantes del esquema gubernamental no cumplen con el requisito principal: no tener una casa.
Al respecto, Daisy Maribel López Sierra, directora general del Registro Civil del Estado, reveló que luego de realizar un filtrado o barrido de los peticionarios, se detectaron alrededor de 200 personas que ya tienen vivienda propia.
Aparte, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), enfatizó que no se rechaza a ninguna persona, sin embargo, solo se puede beneficiar a quienes carezcan de vivienda.
Exteriorizó que, al inicio el estado dona un terreno con acceso a los servicios de drenaje, energía eléctrica y agua potable, posteriormente facilita material para que cada propietario comience con la construcción uniforme con el diseño de las demás propiedades y al final se entregan las escrituras.
