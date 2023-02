Fin de confinamiento propició alza de casos y muertes por influenza: Salud

El incremento en la positividad y mortalidad de la influenza en esta época invernal, se debe a que la población confinada por al menos un año a causa de la Covid-19 se expuso al virus que provoca tal enfermedad, explicó Daniel Acosta Díaz de León, titular de los Servicios de Salud del Estado.

En el actual período estacional 2022-2023, la entidad potosina mantiene 10 fallecimientos y 174 confirmaciones de influenza, así como 5 mil 201 casos de Enfermedad Tipo Influenza e Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI-IRAG).

El funcionario estatal dijo que la mayoría de la población se mantuvo resguardada en sus hogares cuando menos un año, incluidos niñas y niños, y adultos mayores, quienes no se expusieron a la influenza.

Sin embargo, luego de la relajación de medidas sanitarias, por ejemplo, el confinamiento en las casas, tales poblaciones entraron de nueva cuenta en contacto con el virus, y por ende sobrevino alza de muertes y contagios.

Reportó que si bien todavía no se llega a la meta prevista de vacunación, cuyas dosis provenientes de la federación han llegado en tiempo y forma, la aplicación del biológico ya registra un avance de entre 70 y 80 por ciento.

“Recuerden que esto es estacional, conforme mejore el clima, disminuye el riesgo no solo de influenza, sino del sincicial respiratorio y todos los virus (…) no podemos decir que no cause muertes y que no haya enfermedad, pero nosotros los medimos en la ocupación hospitalaria”, concluyó.