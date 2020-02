Finanzas, sin recursos para prestar a las alcaldías que enfrentan laudos; "no somos un banco", dice Pedroza

La Secretaría de Finanzas no cuenta con capacidad económica para prestar recursos a los Ayuntamientos con insuficiencia presupuestaria a consecuencia del embargo de cuentas públicas para el pago de laudos laborales.

"Realmente no somos un banco, no estamos como para prestarles, ya que no tenemos la capacidad financiera y liquidez".

Explicó que en otros periodos de acuerdo a la capacidad del estado y del municipio, se les ha realizado algún adelanto de sus participaciones por algunos meses, eso para situaciones excepcionales por razones de emergencia como la sequía.

El titular de Sefin indicó que los Ayuntamientos tendrán que valorar algún financiamiento externo, por lo que ofreció asesoría a los ediles con personal de la dirección de deuda de esta Secretaría.

Daniel Pedroza Gaitán, titular de la dependencia indicó que los Ayuntamientos por sí solos pueden buscar financiamientos bancarios, y que en caso de rebasar el plazo de la administración tendrían que solicitar autorización del Congreso del Estado.