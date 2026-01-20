logo pulso
Fines políticos, detrás de expresiones contra alza en transporte: SCT

La titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, descartó una modificación en la nueva tarifa

Por Ana Paula Vázquez

Enero 20, 2026 03:22 p.m.
Araceli Martínez Acosta / Foto: Citlally Montaño-Pulso

El aumento de la tarifa del transporte urbano a 13.50 pesos abrió un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno del Estado y colectivos ciudadanos que han convocado a manifestaciones en San Luis Potosí. En respuesta, la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, sostuvo que las protestas no resolverán el problema y advirtió que detrás de varias de ellas existen intereses políticos, en un contexto previo al próximo proceso electoral.

La funcionaria afirmó que su postura es privilegiar el diálogo y el acercamiento directo con los inconformes, pero no mediante movilizaciones que, dijo, solo generan caos en la ciudad.

Aseguró que la SCT está abierta a escuchar a colectivos y asociaciones para conocer la afectación que enfrentan, aunque insistió en que muchos movimientos responden a agendas partidistas y no a demandas genuinas de la ciudadanía.

"Todo el mundo está aprovechando para que cualquier situación pueda manejarse con fines políticos", señaló al descartar una modificación en la tarifa.

En defensa del ajuste tarifario, Martínez Acosta argumentó que San Luis Potosí es la única entidad del país que ofrece transporte gratuito a través de cuatro líneas del sistema MetroRed, donde se han realizado más de 20 millones de viajes sin costo.

Precisó que, aunque la tarifa general aumentó un peso, los usuarios pueden seguir pagando 12.50 pesos mediante el sistema de prepago, mientras que los estudiantes de niveles no universitarios conservan una tarifa especial de seis pesos.

