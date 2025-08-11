logo pulso
Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

Marilyn Manson da show en la Fenapo 2025

SLP

Firman San Luis Potosí y Guanajuato convenio de seguridad

El gobernador potosino y su homóloga se reunieron en aquella entidad

Por Redacción

Agosto 11, 2025 04:28 p.m.
Firma del convenio en Guanajuato.

Firma del convenio en Guanajuato.

Los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad para reforzar la cooperación institucional y atender de manera conjunta problemáticas en zonas limítrofes.

El acuerdo se suscribió en el Palacio de Gobierno de Guanajuato, con autoridades de ambas entidades presentes. El documento establece herramientas jurídicas y operativas para responder coordinadamente ante incidentes donde presuntos delincuentes crucen de un estado a otro para evadir a la justicia. Se mencionaron como foco municipios colindantes como Villa de Reyes (S.L.P.) y San Felipe (Guanajuato).

El gobierno potosino señaló en un comunicado que el convenio busca cerrar espacios a la impunidad y que San Luis Potosí impulsará acuerdos similares con otros estados vecinos.

Por su parte, la gobernadora de GuanajuatoLibia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que el convenio permitirá generar inteligencia conjunta y operativos coordinados.

SLP

PULSO

El gobernador potosino y su homóloga se reunieron en aquella entidad

