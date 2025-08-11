Firman San Luis Potosí y Guanajuato convenio de seguridad
El gobernador potosino y su homóloga se reunieron en aquella entidad
Los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad para reforzar la cooperación institucional y atender de manera conjunta problemáticas en zonas limítrofes.
El acuerdo se suscribió en el Palacio de Gobierno de Guanajuato, con autoridades de ambas entidades presentes. El documento establece herramientas jurídicas y operativas para responder coordinadamente ante incidentes donde presuntos delincuentes crucen de un estado a otro para evadir a la justicia. Se mencionaron como foco municipios colindantes como Villa de Reyes (S.L.P.) y San Felipe (Guanajuato).
El gobierno potosino señaló en un comunicado que el convenio busca cerrar espacios a la impunidad y que San Luis Potosí impulsará acuerdos similares con otros estados vecinos.
Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que el convenio permitirá generar inteligencia conjunta y operativos coordinados.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Te puede interesar: Hallan cráneo ensangrentado en manifestación frente a Catedral
no te pierdas estas noticias
Firman San Luis Potosí y Guanajuato convenio de seguridad
PULSO
El gobernador potosino y su homóloga se reunieron en aquella entidad
El 'plan B' convirtió a Neto Medellín en referente del tatuaje potosino
Naomi Alfaro
Compartió con Pulso al Aire su pasión por crear arte en la piel
Unidades de Bomberos, con más de 40 años: Benavente
Flor Martínez
Admitió que esta situación dificulta el cumplimiento eficiente de las labores de emergencia