Firman San Luis Potosí y Guanajuato convenio de seguridad

Los gobiernos de San Luis Potosí y Guanajuato firmaron un convenio de coordinación en materia de seguridad para reforzar la cooperación institucional y atender de manera conjunta problemáticas en zonas limítrofes.

El acuerdo se suscribió en el Palacio de Gobierno de Guanajuato, con autoridades de ambas entidades presentes. El documento establece herramientas jurídicas y operativas para responder coordinadamente ante incidentes donde presuntos delincuentes crucen de un estado a otro para evadir a la justicia. Se mencionaron como foco municipios colindantes como Villa de Reyes (S.L.P.) y San Felipe (Guanajuato).

El gobierno potosino señaló en un comunicado que el convenio busca cerrar espacios a la impunidad y que San Luis Potosí impulsará acuerdos similares con otros estados vecinos.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, afirmó que el convenio permitirá generar inteligencia conjunta y operativos coordinados.

