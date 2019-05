Fiscal general resta importancia a carta sobre "Cayeyo Jr."

Con relación a la carta publicada por Eduardo Hernández, padre de Eduardo N. alias "Cayeyo Jr.", quien críticó la falta de imparcialidad en la investigación realizada contra el asesino del novio de su hija., Federico Garza Herrera, fiscal general del Estado, restó importancia a esa publicación, "no merece comentario alguno".

Una vez más se dijo incapaz para hablar sobre el tema, "pido me respeten en relación a ello, en lo personal he señalado varias veces que no quiero opinar sobre eso y he pedido con todo respeto a la prensa que respeten mi posición de no hablar sobre el asunto", respondió.

Al cuestionar al fiscal, en relación a si en este caso existieron conflicto de interés o mala actuación en el desarrollo de la averiguación, el titular de la Fiscalía señaló: "Eso es lo que usted dice, yo le pido encarecidamente que respeten".

En relación a su comparecencia, el titular de la FGESLP, dijo que presentarán los resultados generados desde la creación de la Fiscalía; al mismo tiempo que solicitó que esa reunión sea dentro de un marco de respeto, diálogo constructivo y con propuestas, no basado en el ataque.