Fiscalía, como pila de agua bendita

Una semana después de hicieran circular en redes un supuesto citatorio de la Fiscalía General para la entonces candidata a la dirigencia estatal Josefina Salazar Báez, el fiscal José Luis Ruiz Contreras aseguró que la notificación existe y se va a investigar la filtración. La panista, por su parte, replicó que aunque es la destinataria "única" de ese supuesto oficio, hasta anoche no lo recibía aún.

Ruiz Contreras aseguró que la notificación, fechada el 9 de diciembre, fue enviada por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción sí existe. Fue "liberada" en redes la víspera de la elección interna de dirigencia panista.

Este medio solicitó una confirmación de la existencia del citatorio y no hubo respuesta. El fiscal dijo ayer que por ahora no se sabe quién filtró el oficio a los medios de comunicación, pero lo que sí está en investigación, es si fue difundido antes de que la exfuncionaria fuera notificada.

Dijo que tiene información de que la ex diputada no se presentó a comparecer el lunes pasado, pero aseguró respetar la postura tanto de la diputada como de los restantes actores políticos. La ex diputada señaló que hasta anoche no recibía el oficio dirigido a ella.

Comentó que por el solo hecho de que se haya filtrado el oficio, hay una investigación, pero por ahora no han encontrado elementos sancionadores que presuman alguna responsabilidad.

Informó que está abierto el derecho de la señora Josefina Salazar para comparecer o en su caso, de que la fiscalía vuelva a formular un citatorio.