Fiscalía confirma hallazgo de restos óseos en Cárdenas pero descarta narcofosa

Con respecto a la localización de una fosa en el municipio de Cárdenas, la Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que se trató de restos óseos que se encontraron en un terreno ubicado en el sector conocido como El Cañón, a poco más de tres kilómetros al norte-poniente de la cabecera municipal.

Trascendió que no se trata de una fosa como tal, sino de restos óseos, entre los cuales, se encuentra un fémur, una mandíbula y un cráneo. No obstante, dicha información no ha sido confirmada por ninguna autoridad, aunque familiares de desaparecidos en la región exigen mayores detalles.

Por parte de la FGE, se informó que de la vicefiscalía científica se encuentran realizando labores periciales para esclarecer si existen más restos, ya que los detectados se ubicaron cerca de un pozo, entonces se busca descartar que en el mismo existan osamentas, que es lo que se ha señalado en algunos medios de comunicación y redes sociales.

El hallazgo de estos restos óseos se ubica en un contexto del incremento de personas desaparecidas en la región, así como una crisis de inseguridad, reconocida por diversas autoridades, tales como el fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, sobre todo en varios municipios de la Zona Media, tales como Cárdenas, Rayón, Ciudad Fernández y Rioverde.