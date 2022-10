Fiscalía General atiende puntualmente feminicidios, afirma secretario general de gobierno

A-AA+

El secretario general de gobierno en San Luis Potosí, Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo que ante la posible creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios, lo importante no es el título de la entidad administrativa, sino la eficiencia ante los casos que sean presentados en esta, ya que la actual Unidad de investigación y acceso a la justicia de feminicidios de la Fiscalía General de San Luis Potosí está atendiendo adecuadamente el tema.

"La organización denominada Amnistía Internacional ha pedido que se genere esta Fiscalía de Feminicidios, quiero compartirles que actualmente exista una unidad de feminicidios dentro de la Fiscalía General que atiende de forma puntual todos estos casos, siete en lo que va del año", apuntó.

Torres Sánchez insistió en que desde el punto de vista como estado y como abogado, lo importante no es el título, sino la dimensión que se le dé a una entidad, así como lo eficiente que pueda resultar, "si es indispensable que se cree esa fiscalía de feminicidios, pues tengan la plena seguridad que el Gobierno del Estado la apoyará presupuestalmente".

Indicó además que antes de destinar recursos a un tema como la creación de una Fiscalía Especializada en Feminicidios, la prioridad es concentrarse en que de forma preventiva no ocurran.

"De requerirse, se va a hacer, el gobierno de San Luis Potosí no escatimará un solo centavo en procurar justicia para las mujeres", concluyó.