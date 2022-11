Fiscalía imparte en Ciencias de la Comunicación una plática sobre prevención de hostigamiento y acoso sexual

Como parte de las actividades de las Jornadas #25N, evento organizado por la Defensoría de Derechos Universitarios, personal de la Fiscalía General del Estado impartió en la Facultad de Ciencias de la Comunicación la plática "Prevención del hostigamiento y acoso sexual" a cargo de los psicólogos Héctor Omar Moctezuma Almendariz, María de León Flores y María Eugenia Reyes Vaca, dirigida a estudiantes del plantel.

Los integrantes de la Unidad de Prevención al Delito, perteneciente al Instituto Universitario de Ciencias Penales y Forenses de la Fiscalía General del Estado, ofrecieron una perspectiva de género para conocer cómo se dan este tipo de violencias que, a veces "normalizamos" por estereotipos de género; qué hacer para prevenir y en caso de estar viviendo una situación de violencia evitar que continúe, e incluso llegar a la cuestión penal a través de la denuncia.

Héctor Omar Moctezuma, consideró importante fomentar el autocuidado, las relaciones sanas entre compañeras y compañeros, evitar cualquier manifestación de violencia. Y en el sentido de la violencia presente en el acoso y hostigamiento evitar desde el primer indicio.

"Debemos poner en claro el límite saludable de esas relaciones, en el uso de lenguaje, en el trato, en las formas en cómo se dirigen, a veces algunas personas piensan que pueden comentar lo que sea y pueden estar hiriendo susceptibilidades o formas diferentes de ver la realidad. Ese es el objetivo de nuestra visita, fomentar una comunidad de buen trato".

El integrante de la Unidad de Prevención al Delito, comentó que diariamente reciben denuncias de acoso, hostigamiento sexual, muchas de estas suscitadas en la comunidad educativa. Asimismo, indicó que estas conductas se han trasladado a las redes sociales, por ello, el interés de establecer mecanismos de prevención y formas de sana convivencia.

A su vez, la psicóloga María de León Flores, agradeció la invitación de la UASLP para compartir con la juventud, sustento para las nuevas generaciones y nuevas comunidades. Enfatizó que la plática se centró en dos sentidos: no ser víctima y tampoco agresor o agresora, "nos llevamos buena impresión de los jóvenes, quienes se mostraron atentos y con pensamientos vanguardistas".

Finalmente, María Eugenia Reyes Vaca, reiteró la importancia de renombrar y volver a recordar el porqué del 25 de noviembre, debido que, a veces la población cree que se trata de una celebración y más bien es la conmemoración de las acciones activistas de las Hermanas Mirabal, símbolo mundial de la lucha de la mujer.

"Nuestro enfoque profesional va más allá de lo partidista, no solo dirigido a las mujeres, encaminados a lograr masculinidades sanas, trabajando la no violencia, así como la no violencia hacia otras mujeres ya que existen diversos micromachismos en la población que debemos detectar y abordar. La finalidad de la conferencia va en el sentido de abrir conciencia como seres humanos a la No violencia y a una cultura de paz entre los géneros".