Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Lesionados, 11 trabajadores en choque sobre la 57

Fiscalía investiga dos ataques con ácido en SLP durante 2025

La FGE abrió dos carpetas de investigación por agresiones con ácido contra mujeres en Ciudad Fernández y la capital potosina.

Por Rubén Pacheco

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
Fiscalía confirma dos casos en 2025

En lo que va del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí ha abierto dos carpetas de investigación por ataques con ácido contra mujeres.

El caso más reciente ocurrió en Ciudad Fernández, mientras que otro más corresponde a hechos denunciados en la capital potosina.

La titular de la FGE, María Manuela García Cázares, explicó que, derivado de una reforma aprobada por el Congreso del Estado, este tipo de delitos ahora se investigan de oficio, sin necesidad de que la víctima presente la denuncia inicial.

Respecto al expediente en la Zona Media, García Cázares señaló que la Policía de Investigación (PDI) trabaja en la recopilación de información, aunque por razones de secrecía no se pueden difundir más datos.

Tentativa de feminicidio

Estos hechos podrían tipificarse como tentativa de feminicidio, ya que el uso de ácido es una de las siete razones de género establecidas en el artículo 135 del Código Penal del Estado.

La fracción tercera del citado artículo precisa que se considerará feminicidio cuando:

"Se haya infligido a la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, entre ellas las provocadas por ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento".

