Fiscalía investiga dos ataques con ácido en SLP durante 2025
La FGE abrió dos carpetas de investigación por agresiones con ácido contra mujeres en Ciudad Fernández y la capital potosina.
En lo que va del 2025, la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí ha abierto dos carpetas de investigación por ataques con ácido contra mujeres.
El caso más reciente ocurrió en Ciudad Fernández, mientras que otro más corresponde a hechos denunciados en la capital potosina.
La titular de la FGE, María Manuela García Cázares, explicó que, derivado de una reforma aprobada por el Congreso del Estado, este tipo de delitos ahora se investigan de oficio, sin necesidad de que la víctima presente la denuncia inicial.
Respecto al expediente en la Zona Media, García Cázares señaló que la Policía de Investigación (PDI) trabaja en la recopilación de información, aunque por razones de secrecía no se pueden difundir más datos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Tentativa de feminicidio
Estos hechos podrían tipificarse como tentativa de feminicidio, ya que el uso de ácido es una de las siete razones de género establecidas en el artículo 135 del Código Penal del Estado.
La fracción tercera del citado artículo precisa que se considerará feminicidio cuando:
"Se haya infligido a la víctima lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida, entre ellas las provocadas por ácido, álcalis, sustancias químicas, corrosivas, cáusticas, irritantes, tóxicas, inflamables, líquidos a altas temperaturas o cualquier otra sustancia; o actos de necrofilia; o que generen sufrimiento".
Te puede interesar:
no te pierdas estas noticias
En septiembre, comparecerá ante juez encargada de asilo Santa Sofía
Martín Rodríguez
Podría enfrentar varios delitos por maltrato a adultos mayores
Mantiene Bomberos 4 estaciones cerradas; inician colecta
Martín Rodríguez
Anunciaron la apertura de una cuenta en una web para donativos
Congreso analiza diez artículos de la Ley Orgánica del PJE
Ana Paula Vázquez
El plazo para su aprobación vence el 15 de septiembre