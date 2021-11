Fiscalía investiga video de supuesto grupo armado que opera en La Pila: Gallardo

Respecto de los videos que circulan en redes sociales en donde aparece un presunto grupo armado que opera en la delegación de La Pila, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona expuso que en realidad este tipo de cosas no merecen mayor comentario.

Indicó que "no es tema" y sostuvo que son asuntos que ya están investigando en la Fiscalía General del Estado (FGE).

Finalmente, cuestionado sobre la separación del cargo del hoy extitular del Archivo Histórico, Rafael Aguilar Fuentes, quien en sus redes sociales ha señalado que los eventos en los que se vio involucrado fueron "una trampa", el mandatario estatal dijo que "si fue una trampa o no, no lo sé, pero cayó en ella y no vamos a tolerar este tipo de comportamientos a nadie".

Añadió que "ya estamos revisando tres o cuatro perfiles para nombrar al nuevo encargado o encargada del Archivo Histórico".