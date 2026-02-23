logo pulso
SLP

Foto del día | Retenes reforzados

Más presencia de la GCE en SLP.

Por Alberto Martínez

Febrero 23, 2026 05:23 p.m.
Foto por Alberto Martínez

Foto por Alberto Martínez

Elementos de la Guardia Civil Estatal incrementaron su presencia en el retén instalado sobre la carretera a Guadalajara, a la altura del COBACH 26.

En el punto se observó mayor número de uniformados y unidades oficiales realizando revisiones preventivas a vehículos que transitan por la zona, como parte de los operativos de vigilancia implementados tras los recientes hechos de violencia en el país.

Foto: Alberto Martínez

SLP

Alberto Martínez

Más presencia de la GCE en SLP.

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno
SLP

Huasteca Hoy

El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP
SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido
SLP

Pulso Online

En una semana se combatieron 15 siniestros; más de 17 mil hectáreas han sido afectadas en lo que va del periodo.