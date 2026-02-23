Foto del día | Retenes reforzados

Elementos de la Guardia Civil Estatal incrementaron su presencia en el retén instalado sobre la carretera a Guadalajara, a la altura del COBACH 26.

En el punto se observó mayor número de uniformados y unidades oficiales realizando revisiones preventivas a vehículos que transitan por la zona, como parte de los operativos de vigilancia implementados tras los recientes hechos de violencia en el país.

Foto: Alberto Martínez